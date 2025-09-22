Esordio con il botto per la Mezza di Moretta

Un successo ben oltre ogni più ottimistica previsione. L’esordio della Mezza di Moretta non poteva essere migliore, considerando che parliamo di una mezza maratona inserita nel calendario regionale Fidal ma con il crisma di “non competitiva”. Già con qualche giorno di anticipo sull’evento era stato toccato il tetto massimo di partecipanti, costringendo gli organizzatori a chiudere in anticipo le adesioni alla prova.

Gli organizzatori si sono trovati anche a dover fronteggiare un imprevisto dell’ultim’ora, dato dal divieto di transitare per le strade provinciali, ma per fortuna er5a stato predisposto un “piano B”, costituito da un circuito cittadino di 4,2 km da ripetere 5 volte.

Un percorso che è piaciuto moltissimo e che ha visto all’opera oltre 170 corridori. La soluzione in extremis è stata molto apprezzata e ha anche scatenato le solite “battaglie fra amici” a dispetto del fatto che non c’erano classifiche. Per la cronaca alla fine i migliori sul percorso di 21,097 km sono risultati Claudio Anghilante della Podistica Castagnito e Arianna Dentis dell’Atletica Saluzzo.

La prova principale ha raccolto tantissime adesioni colorando Moretta con le mille sfumature delle maglie di podisti arrivati da tutto il nord ovest italiano. Il tutto con il ritmo incessante della musica che ha accompagnato tutta la mattinata. A fine gara ristoro abbondante per tutti e premiazioni per le società più numerose, per il più giovane e più anziano, per i primi arrivati e alla fine l’arrivederci al 2026 per un’edizione ancora più ricca.