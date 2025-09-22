A Canale la seconda edizione di “Roero Cultura” [FOTO]

Seconda edizione di “Roero Cultura” a Canale, con tre giorni intensi di incontri, laboratori, mostre, presentazioni di libri, tavole rotonde e con molti eventi collaterali intorno all’arte, alle tradizioni e all’innovazione del Roero.

La cerimonia di inaugurazione con le autorità, celebrata domenica 21 settembre davanti alla chiesa di San Giovanni, ha sancito l’apertura degli stand espositivi delle associazioni e delle biblioteche roerine in piazza Italia, davanti al municipio.

La giornata domenicale è proseguita con gli incontri “Il Roero oggi verso il futuro” e nel pomeriggio “Non solo pesca”, con gli interventi di Roberto Cerrato, presidente associazione Valorizzazione Roero, Enrico Faccenda sindaco di Canale, Marco Perosino presidente dell’Enoteca Regionale del Roero e Silvio Artusio Comba presidente del Distretto del Cibo del Roero.

Sabato 20 settembre, nella stessa chiesa di San Giovanni, si è svolta la cerimonia di consegna con targa di merito al professor Baldassarre Molino, appassionato storico piemontese del Roero, preceduta dalla presentazione dell’attività del giornale “La Roa” con il direttore Beppe Malò e il coordinatore editoriale Paolo Destefanis.

Molti gli eventi sulla scia di Roero Cultura fra cui “Winter Song Event” con il maestro Paolo Paglia e l’Istituto Musicale di Canale e del Roero, l’avvio della mostra d’arte collettiva nella chiesa di San Bernardino, “Roero Cultura Kids”, presentazioni di libri con vari autori, passeggiate e chiusura con festa, pizza solidale e musica con I Diavoli sulle Colline.

Per saperne di più: www.valorizzazioneroero.it



