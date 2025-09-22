TENNIS / Sul palco della Mostra del Fungo di Ceva la premiazione della Tanaro Cup

Archiviata con successo la prima edizione della Tanaro Cup di tennis, manifestazione che ha unito sport, comunità e valorizzazione del territorio. Sul campo si è imposto Luca Rosso, che in finale ha superato Samuele Pesce con il punteggio di 6-0, 7-6, dopo un match che ha entusiasmato il pubblico.

La premiazione si è svolta sul suggestivo palco della Mostra del Fungo di Ceva, alla presenza delle autorità locali, degli organizzatori e di tanti appassionati. Protagonista non solo il tennis, ma anche l’artigianato: verrà infatti ufficialmente presentato, nei prossimi mesi, il trofeo realizzato da artigiani locali.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Tennis Club Ceva e il Tennis Club Garessio, che hanno già dato appuntamento alla seconda edizione, con la finale prevista a Garessio.

"Un sentito ringraziamento - dice il vice presidente del Tennis Club Ceva, Paolo Marsilio - ai sindaci e agli amministratori, a Confartigianato e a tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto, contribuendo alla sua riuscita. Un pensiero lo rivolgiamo anche a Pier Luigi Marsilio e Ionne Merlino, figure che hanno sempre creduto nei valori e nelle radici della Valle Tanaro".