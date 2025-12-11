Anche Italia Nostra nel progetto per un centro di documentazione sulla lotta per la valle Bormida

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Abbiamo appreso recentemente da alcuni organi di stampa che è in corso di elaborazione un progetto per la creazione di un centro di documentazione e ricerca unificato per l’importante materiale relativo alla lotta nella valle Bormida durante il Novecento contro l’inquinamento del fiume.

Tali documenti (pubblicazioni, manifesti, volantini, atti vari ecc.) sono attualmente depositati nel castello di Monesiglio e nell’ex convento di San Francesco a Cortemilia. Nel 2024 una parte di essi è stata esposta in una mostra nel palazzo Re Rebaudengo a Guarene.

Senz’altro l’iniziativa per realizzare un centro unificato in cui raccogliere, riordinare e rendere accessibili al pubblico tali materiali è positiva, da ritenere condivisibile da parte di questa sezione di Italia Nostra.

In tal senso è valevole rammentare quanto già dagli inizi degli anni ’70 del Novecento le sezioni di Acqui Terme e di Alba di Italia Nostra hanno partecipato o coadiuvato per varie iniziative locali durante la perdurata lotta contro l’inquinamento del fiume Bormida di Millesimo, senza dimenticare il contesto pianificatore della proposta organica per la realizzazione di un “Parco naturale delle Langhe” (iniziata dall’associazione fin dal 1966 e purtroppo mai compiutamente attuata, se non in taluni settori parziali).

In particolare, per quanto concerne la sezione albese è significativo sottolineare almeno varie iniziative pubbliche che sono state attuate in città e altrove nell’ambito delle diverse fasi della protesta contro il gravissimo inquinamento fluviale: lo stand fieristico nel 1973 ad Alba con l’efficace esposizione dell’acqua contaminata e di fotografie illustranti la situazione (riproposto in parte nel 1975), le mostre fotografiche a Cortemilia (1976), a Cuneo (1978) e ad Alba (1978), incontri pubblici ad Alba nel 1980 e a Cortemilia nel 1981, la partecipazione attiva nel 1997 alla grande manifestazione pubblica ad Alba, nel 2000 la predisposizione di testi qualificati per la pubblicazione “Valle Bormida: dall’inquinamento alla rinascita”.

Inoltre va segnalato che nell’archivio documentario e nella biblioteca della sede cittadina di Italia Nostra sono conservati vari documenti (articoli giornalistici, atti diversi, pubblicazioni ecc.) che riguardano tale problematica.

Alla luce di tutto ciò, riteniamo che anche la sezione albese di Italia Nostra possa essere inclusa fra gli organismi coadiuvanti nel progetto in questione. Per di più, siamo disponibili a mettere a disposizione (almeno in copia relativa) i materiali conservati.

Italia Nostra, Sezione di Alba Langhe e Roero

Il presidente Roberto Giretti