A Saluzzo, Francesco Piccat presenta il suo libro sul vino francese per eccellenza

Sabato 27 settembre alle 18, presso la libreria l’Ortica nel complesso Le Corti, Francesco Piccat presenta il libro “Champagne. Passato, presente e futuro di un vino leggendario” (Kellermann Editore).

L’autore, saluzzese, 34 anni che lavora all’Istituto del Commercio Estero a Parigi racconta la storia di questo vino iconico associato alle feste di fine anno e alle celebrazioni, il vino francese per antonomasia.

"E’ tuttavia pur sempre un vino - afferma Piccat, impegnato anche al Museo del Vino di Parigi come degustatore e docente di corsi - un vino che ha conosciuto una lunga evoluzione e una frattura, che nel XVIII secolo, lo ha trasformato completamente, rendendolo simile a quello che conosciamo oggi. Prima un vino fermo e poi effervescente".

"Champagne" già presentato a maggio al Salone del libro di Torino e secondo volume dopo "Borgogna storie di grandi vini francesi" è una lunga passeggiata tra vigne e cantine che non mancherà di portare il lettore a conoscere il territorio di questo spicchio di Francia orientale e di assaporarne le specialità gastronomiche.

Tra le curiosità anticipate dall’autore, l’indicazione di berlo ad inizio pasto ,magari con il salmone e i salatini e il fatto che si abbini benissimo con la pizza.