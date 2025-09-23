BJMINING Cloud Mining consente agli utenti di guadagnare ogni giorno

BJMINING, una delle principali piattaforme di cloud mining, consente agli utenti di ottenere rendimenti giornalieri significativi, con alcuni che raggiungono fino a 7.744 $ al giorno, senza la necessità di possedere attrezzature di mining personali o competenze tecniche.
Vantaggi principali di BJMINING
Alti guadagni giornalieri: i contratti BJMINING offrono rendimenti giornalieri sostanziali, con alcuni utenti che generano oltre 7.744 $ di reddito passivo al giorno.
Nessun hardware richiesto: gli utenti non devono investire in costose attrezzature di mining. BJMINING gestisce tutta l’infrastruttura e la manutenzione.
Profitti regolati quotidianamente: i profitti vengono liquidati automaticamente ogni giorno, garantendo flussi di reddito costanti e prevedibili per gli utenti.
Supporto multi-criptovaluta: BJMINING supporta diverse criptovalute, tra cui BTC, ETH, XRP, USDT e DOGE, consentendo agli utenti di diversificare i propri investimenti nel mining.
Green Mining: la piattaforma gestisce più di 60 mining farm alimentate al 100% da energie rinnovabili, come solare ed eolico, sostenendo pratiche di mining sostenibili.
Sicurezza avanzata: BJMINING offre una protezione avanzata con McAfee® e Cloudflare®, oltre a una copertura assicurativa tramite AIG per salvaguardare i fondi degli utenti.
Programma di referral generoso: gli utenti possono guadagnare entrate aggiuntive grazie a un programma di referral che offre il 3% di ricompensa diretta e il 2% indiretta, con un potenziale di guadagno illimitato.
Informazioni su BJMINING
Fondata nel 2015 e con sede nel Regno Unito, BJMINING è diventata un leader nel settore del cloud mining. Con oltre 1,2 milioni di macchine di mining distribuite in più di 60 farm alimentate da energie rinnovabili in tutto il mondo, la piattaforma serve utenti in oltre 180 paesi. BJMINING si impegna a offrire un’esperienza di mining sicura, trasparente ed ecologica.
