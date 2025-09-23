Cinema Monviso, una settimana tra emozioni francesi e attivismo verde

La settimana del Cinema Monviso propone una programmazione che alterna leggerezza e impegno, con due titoli molto diversi tra loro ma accomunati da una forte impronta autoriale.

"Jane Austen ha stravolto la mia vita", diretto da Laura Piani, è una commedia francese prodotta da Movies Inspired. Il film racconta con ironia il potere trasformativo della letteratura, seguendo le vicende di una protagonista che trova nella scrittrice inglese una guida inaspettata. La pellicola sarà in sala da giovedì 25 a lunedì 29 settembre, sempre alle ore 21.

Martedì 30 settembre sarà invece la volta di "Green is the New Red", documentario diretto da Anna Recalde Miranda e distribuito da OpenDDB. Il film, di produzione francese, affronta il tema dell’attivismo ambientale con uno sguardo critico e appassionato, mettendo in luce le tensioni tra difesa del pianeta e repressione politica.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: https://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso/proiezioni.html. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione. Infine, si ricorda che mercoledì 1° ottobre la sala osserverà il consueto giorno di riposo settimanale.