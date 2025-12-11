Neive accende il Natale: presepi, laboratori e la Casa di Babbo Natale

Neive si prepara a vivere un weekend natalizio all’insegna della partecipazione e della creatività, con un calendario di iniziative che coinvolge scuole, associazioni, gruppi del territorio e l’intera comunità. Sabato pomeriggio, dalle 14.30, prenderà il via la grande esposizione dei presepi e dei lavori realizzati dagli alunni, dalle associazioni locali e dalla comunità macedone, insieme alla parrocchia. Le creazioni resteranno visibili fino al 6 gennaio, trasformando il centro storico in un percorso diffuso di simboli, storie e tradizioni.

I presepi troveranno spazio nell’atrio esterno delle chiesette di San Rocco e San Sebastiano e sotto i portici del Museo della Donna Selvatica, mentre gli alberi di Natale saranno collocati nell’area antistante Palazzo Cocito, offrendo ai visitatori una cornice suggestiva e un itinerario ricco di dettagli artigianali.

Il pomeriggio di festa sarà animato dall’Elfo Magico, che intratterrà i più piccoli dalle 15 alle 17, mentre Babbo Natale distribuirà dolcetti in un’atmosfera di attesa e meraviglia. Accanto a loro, gli Alpini prepareranno vin brûlé e caldarroste, profumi che accompagneranno le famiglie lungo le vie del capoluogo. Due artigiane di Neive e la Comunità Ippocastano allestiranno le loro bancarelle con lavori originali, mentre i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Arte Bianca presenteranno dolci preparati per l’occasione.

Domenica sarà invece la giornata dedicata alla magia della “Casa di Babbo Natale”, allestita all’interno del Museo della Donna Selvatica, un luogo simbolico che diventerà per un giorno il cuore delle festività, tra racconti, giochi e atmosfere incantate.

Il calendario vede il contributo e la partecipazione di molte realtà del territorio: la Casa di Riposo, i gruppi anziani, la Caritas, la biblioteca, i trifulau, la pallonistica, l’US Neive, la Comunità Ippocastano, l’ANC e l’Associazione Alpini. Una rete viva che, ancora una volta, fa del Natale un tempo di incontro e condivisione.