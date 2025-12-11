Prosegue con successo la rassegna "Natale al Museo Diocesano di Cuneo"

Prosegue con grande successo la rassegna "Natale al Museo" presso il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, che offre al pubblico un programma di eventi gratuiti dedicati all'attesa, alla creatività e alla condivisione dello spirito natalizio. Il secondo fine settimana è un invito a rallentare il ritmo e a riscoprire il piacere del fare con le mani.

Sabato 13 e domenica 14 Dicembre: l'attesa si illumina di creatività

La giornata di sabato è dedicata interamente alla creatività, con un laboratorio per adulti al mattino e due turni per i bambini nel pomeriggio. La domenica coniuga manualità per gli adulti al mattino e letture animate per le famiglie nel pomeriggio.

Laboratori per adulti. NATALE DI CRETA: LA TUA TAZZA, FATTA A MANO PER NATALE

Il Museo Diocesano di Cuneo e l'Associazione Gioie di Creta ti invitano a riscoprire il piacere del fare con le mani in un workshop di ceramica dedicato al Natale. Non c'è nulla di più prezioso di un oggetto unico, creato da te, per le tue colazioni festive. Durante il laboratorio i partecipanti impareranno a lavorare l'argilla con la tecnica della lastra per modellare una tazza personalizzata; ognuno avrà la libertà di decorare il proprio manufatto, aggiungendo un tocco natalizio o il design preferito.

Il laboratorio è condotto da Gioie di Creta, un'associazione culturale di Cuneo che, dal 2016, condivide la passione per l'arte e la ceramica, coinvolgendo adulti e bambini nel magico mondo della manipolazione.

Quando: 1° turno sabato 13 dicembre, ore 10; 2° turno domenica 14 dicembre, ore 10.

Per chi: adulti

Dettagli: L'attività dura circa 3 ore. Prenotazione obbligatoria su www.museodiocesanocuneo.it. Si prega di selezionare un biglietto per ogni partecipante.

Consegna manufatti: tra il 27 Dicembre e il 6 Gennaio (dopo asciugatura, cottura e smaltatura)

Laboratorio per bambini: LE LUCI DELLA FESTA

Non c'è nulla di natalizio come le decorazioni e le luci. Questo laboratorio invita i più piccoli a esplorare la centralità della luce, della nascita e della speranza. Su una piccola tela, i giovani artisti daranno forma alla magica attesa del Natale con soggetti luminosi e ricchi di significato, in un momento creativo per preparare il cuore e la casa alla festa.

Quando: Sabato 13 dicembre, 1° turno ore 15:00; 2° turno ore 16:30.

Per chi: bambini dai 5 anni in su.

Dettagli: L'attività dura circa 60 minuti. Prenotazioni su www.museodiocesanocuneo.it. Si prega di selezionare un biglietto per ogni bambino partecipante.

Lettura Animata: NOTTE DI LUCI

Una raccolta di letture in cui le parole si accendono come piccole luci, capaci di illuminare l’immaginazione e creare un’atmosfera intima e rassicurante. Le storie si intrecciano come fili luminosi, diventando un abbraccio di serenità che accompagna i bambini in un viaggio fatto di meraviglia, dolcezza e piccoli gesti che scaldano il cuore. Un’occasione preziosa per sostare insieme nel tempo dell’attesa, condividere sguardi e sorrisi, e riscoprire, pagina dopo pagina, la gioia semplice e luminosa del Natale

Quando: Domenica 14 dicembre, turno unico ore 16.

Per chi: famiglie con bambini dai 3 anni in su.

Dettagli: L'attività dura circa 60 minuti. Prenotazioni su www.museodiocesanocuneo.it. Si prega di selezionare un biglietto per ogni partecipante (adulti e bambini).

Informazioni

Gli eventi fanno parte della rassegna IllumiNatale 2025. Tutti gli eventi di Natale al Museo si svolgono a titolo gratuito grazie al sostegno del contributo 8xmille e della Fondazione CRC, ma la prenotazione è fortemente consigliata per i laboratori e le letture animate. Nel caso i posti risultassero esauriti è possibile iscriversi alla lista di attesa.

Dove: Museo Diocesano San Sebastiano e Chiesa di San Sebastiano (Contrada Mondovì, Cuneo)

Prenotazioni e programma dettagliato: www.museodiocesanocuneo.it per programma completo e link di prenotazione.

Contatti: tel. 353 4261755 | E-mail: museocuneo@operecuneofossano.it

INFO E RIFERIMENTI

Contrada Mondovì | Cuneo

Orari: venerdì 14. 00 – 18.00 | sabato e domenica 10.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 (l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura)

Cell. 353 426 1755

www.museodiocesanocuneo.it

museocuneo@operecuneofossano.it