Il Festival dei Luoghi Comuni riflette sulla contemporaneità, tra complessità intrinseca e necessità di semplificazione

Torna a Cuneo, da giovedì 9 a domenica 12 ottobre, il Festival dei Luoghi Comuni, giunto alla sua settima edizione. Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale CUADRI ETS, il festival quest’anno invita a riflettere sulle “Narrazioni collettive tra complessità e convenienza”, affrontando il tema attraverso workshop per le scuole, incontri divulgativi e conferenze spettacolo gratuiti e aperti a tutti. Quest’anno, oltre alle realtà habitué del festival – Limes, Topolino e Off Topic – si segnalano prestigiose partecipazioni: l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, in occasione dei 650 anni dalla morte del grande autore; il Museo Egizio di Torino, che ritorna al festival tre anni dopo; e la Comunità di Sant’Egidio, che porterà la sua esperienza di impegno concreto nelle periferie e nella promozione del dialogo come strumento per superare divisioni e pregiudizi. Tra gli enti patrocinatori, oltre a Regione Piemonte, Provincia e Città di Cuneo, presente l’Accademia della Crusca, custode della lingua italiana. Il programma completo del festival sarà presto disponibile sul sito internet festivaldeiluoghicomuni.it. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma è richiesta la prenotazione.

“Viviamo in un’epoca in cui informazioni, eventi e opinioni si susseguono rapidamente, e spesso ci vengono offerte risposte semplici a problemi che invece sono molto complessi, come guerre, crisi ambientali o tensioni sociali – spiega Andrea Borri, presidente dell’Associazione Culturale CUADRI ETS -. Semplificare troppo rischia di farci perdere il senso vero delle cose, alimentando stereotipi e falsità. La complessità non è un limite, ma cultura: ci aiuta a comprendere davvero la realtà, evitando soluzioni facili o verità di comodo. Festival divulgativi come il Festival dei Luoghi Comuni sono fondamentali per Cuneo perché portano in città voci autorevoli e prospettive diverse, collegando la comunità locale a un dibattito culturale nazionale. Offrono strumenti concreti per pensare con più profondità, stimolano la curiosità e favoriscono un’apertura mentale indispensabile per affrontare le sfide di oggi”.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale CUADRI ETS realizzato con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio.