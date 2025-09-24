Mondovì, al via i lavori per l'area cani finanziata con il "bilancio partecipato"

Sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione dell'area cani in via della Cornice.

Il progetto, votato dai cittadini attraverso l'iniziativa "Detto fatto", sarà finanziata con i fondi del bilancio partecipato, strumento voluto dall’Amministrazione comunale per valorizzare il coinvolgimento dell’intera comunità monregalese.

"Con un investimento di 20 mila euro accogliamo la proposta sostenuta da 434 cittadini su 1323 votanti e siamo davvero felici di farlo perché questa sarà la prima opera, nella storia della nostra Comunità, ad essere finanziata dal "bilancio partecipato": una forma di democrazia partecipativa alla quale abbiamo lavorato come "Patto Civico" fin dalla scorsa legislatura e che, grazie al lavoro dell'assessore Rabbia e del presidente Tomatis, ha trovato finalmente compimento" - il commento del sindaco, Luca Robaldo.

Tra le cinque proposte ritenute ammissibili e votate, lo scorso ottobre, insieme all'area cani era stata scelta dai cittadini anche quella "Gratteria con un nuovo decoro urbano”.

AREA CANI PARCO VIA DELLA CORNICE

Il progetto mira a creare un’area dedicata ai cani all’interno del comune per offrire uno spazio sicuro e attrezzato per il benessere degli animali domestici e la socializzazione dei loro proprietari. Questa iniziativa intende migliorare la qualità della vita urbana e promuovere un ambiente più pulito e armonioso, apportando significativi benefici alla comunità.

L’area individuata è il parco di via Comice, proprietà del comune di Mondovi, particella di 8473 mq., confinante con la strada omonima e terreno incolto di proprietà Ferrovie dello Stato, nello specifico una porzione di circa 1400 mg. a nord dello stesso.

Realizzazione di recinzione dell’area (ml. 118) con pali in castagno e rete plastificata di tipo rigido color verde a maglie strette, di altezza cm. 150; recinzione perimetrale dello stagno (ml.35) con pali in castagno infissi stablimente al suolo e rete plastificata di tipo rigido color verde di altezza pari a cm. 100. Protezione sommità dei pali in castagno con tappo di copertura in polietilene.

Ingresso con doppio cancello (larghezza cm.120) a distanza di mi. 10.00 uno dall’altro per creazione di area filtro; posa di cancello carrabile sul lato opposto per uscita utenti e ingresso mezzi di manutenzione e di soccorso. Installazione, presso l’ingresso, di totem in acciaio zincato per ospitare la grafica informativa sull’utilizzo dell’area. Al suo intero potrà essere installata una centralina per sistema di automazione e

Installazione di sei panchine modello “garden” con basi in cis per l’ancoraggio delle stesse al terreno.

Posa di due cestini tipo dog toilette, con struttura interna di vetroresina composta da cestino e cappuccio.

Posa di tre cestini in legno modello Ecowood per parchi pubblici.

Posa di arredo agility dog e pet therapy tipo pedana su/giù, ponte oscillante, paletti slalom.

Utilizzo di materiali ecocompatibili con possibilità di spostamento senza grandi opere o investimenti in altra area o per altro utilizzo.

COSTO STIMATO

€ 19.899,42 per: fornitura e posa recinzione e cancelli, fornitura e posa totem, installazione panchine, cestini, installazione arredi pet therapy e dog agility, arredo urbano (panchine, cestini, attrezzi attività).