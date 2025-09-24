A Cuneo il secondo appuntamento sui simboli nella società contemporanea

Venerdì 26 Settembre alle ore 17 si svolgerà il secondo appuntamento della serie di incontri sul tema dei simboli nella società contemporanea.



Dopo il successo della prima conferenza, il viaggio nelle funzioni simboliche ed estetiche prosegue affrontando le più disparate forme della cultura umana, dal simboli dei miti antichi, alle rappresentazioni tecnologiche, passando dalla Smorfia napoletana ai colori, per narrare delle più disparate espressioni dei linguaggi sociali.



L'evento, organizzato dall'Associazione Scatola Gialla, si terrà presso il Rondò dei Talenti a Cuneo: una serata per esplorare il significato profondo dei simboli e il loro impatto sulla nostra vita quotidiana.



L'evento, vedrà la partecipazione di Serena de Gier e Domenico Olivero che da diversi anni si occupano di storia dell'arte e delle sue implicazioni nel contesto antropologico. L'incontro sarà l'occasione per condividere le loro ricerche e le loro visioni su come i simboli, attraverso la storia, l'arte, la mitologia e la psiche individuale, continuino a definirci.



La conferenza, ad ingresso gratuito, si svolgerà venerdì 26 settembre alle ore 17 presso lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti a Cuneo.



Iscrizioni al link https://rondodeitalenti.it/evento/?id=17680



La serata è realizzata grazie al contributo della Fondazione CRC.