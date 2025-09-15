"A bordo della Meraviglia: un viaggio straordinario sul Treno delle Meraviglie

C'è un treno che non porta solo passeggeri, ma anche storie, paesaggi mozzafiato e un'emozione profonda.

È il Treno delle Meraviglie, l'antica e suggestiva linea ferroviaria che unisce Cuneo a Ventimiglia e Nizza, un gioiello d'ingegneria e di bellezza che il FAI, insieme a Scuola Holden, hanno saputo raccontare nel docufilm "A bordo della Meraviglia" che vede protagonista Claudio Marinaccio - noto fumettista - in qualità di viaggiatore, diretto dal regista Davide Cerreja Fus.

Questo non è un treno qualsiasi. Nel 2020, con 75.586 voti, la Ferrovia delle Meraviglie ha trionfato nel censimento FAI “I Luoghi del Cuore”, un primato straordinario: è la prima volta che a vincere è un luogo in movimento che attraversa regioni e nazioni diverse. Un filo che unisce l'ingegneria all'arte rupestre, la posidonia marina al ranuncolo dei ghiacciai, i frutti della terra ai prodotti degli artigiani.

La Delegazione FAI di Cuneo presenta un'esperienza unica, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21 presso il Cinema Monviso di Cuneo. Un evento che promette di far sognare e riflettere, portando gli spettatori in un viaggio visivo e sonoro che attraversa gallerie, viadotti e valli incantate, per diventare la trama di una cultura che, proprio perché unica, non va lasciata sola.

La serata non sarà solo una proiezione, ma un'occasione per entrare nel cuore del progetto. A precedere il film, un talk che vedrà protagonisti Raffaele Riba, l'autore che ha saputo catturare l'anima di questa ferrovia, insieme a Cristina Clerico, Assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Sara Tomatis, Assessora alla Metromontagna del Comune di Cuneo e Silvia Sandrone, Direttrice del Museo delle Meraviglie di Tenda. A moderare il dibattito, Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Cuneo che ha concesso l'utilizzo straordinario del teatro, è un'occasione per riscoprire la bellezza del nostro territorio e l'importanza della sua conservazione.

La Delegazione FAI di Cuneo ringrazia la Fondazione CRC per il fondamentale sostegno che rende possibili iniziative di tale importanza.

L'ingresso è libero.

Info:

Delegazione FAI di Cuneo

tel. 351 5556443