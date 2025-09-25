Roccaforte Mondovì ospita la Thermalism International Conference

La provincia Granda si conferma polo globale dell'industria del benessere attraverso l'evento THICO 2025, Thermalism International Conference, promosso da FIRSThermae e Lurisia con il patrocinio del Comune di Roccaforte Mondovì e con il coinvolgimento di una pluralità di istituzioni pubbliche, associative e imprenditoriali di area vasta



Il banchiere scrittore, Beppe Ghisolfi, pioniere dell'educazione finanziaria applicata all'economia reale, sarà il moderatore e coordinatore della strategica tavola rotonda introduttiva che si svolgerà il 3 ottobre prossimo nelle auliche ambientazioni della Sala del Ministero presso la Chiesa ex Confraternita Santa Croce in piazza Monsignor Eula nel comune di Roccaforte Mondovì.



La relazione introduttiva sarà a cura del professor Horst Kunhardt dell'università di Deddendorf in Germania, il quale si soffermerà sulle sfide imposte e connesse ai cambiamenti demografici, e che inevitabilmente incidono sulle prospettive di sviluppo dell'industria termale e del benessere.



Seguirà la tavola rotonda, autentica piattaforma di politica macro economica e aziendale, per orientare la provincia Granda e il Piemonte "Verso un ecosistema termale sostenibile e integrato: il ruolo delle istituzioni, della ricerca e delle imprese". Il professor Ghisolfi introdurrà e coordinerà gli interventi di Paolo Bongiovanni (Sindaco di Roccaforte Mondovì), Dario Colossi (Sindaco di Darfo Boario terme in provincia di Brescia), Alberto Bruno (Vicesindaco di Roccaforte Mondovì), Giuseppe Dadà (assessore al turismo e termalismo della città di Darfo Boario), Silvia Invernizzi (architetto e consulente strutturale di strategia integrata), Sergio De Giacomi (Direttore sanitario delle terme di Boario), Maria Costantino (luminare accademica e presidente di FIRSThermae), Alberto Sugliano (fisioterapista e già allenatore della federazione, Sara Tomatis (assessore al turismo del comune capoluogo di Cuneo).