A Revello la mostra “A passo lento. Capogrillo e il Re di Pietra” di Cristina Saimandi

Si inaugura sabato 4 ottobre alle 17.30, nelle sale del Palazzo Comunale di Revello (Piazza Denina 2), la mostra “A passo lento. Capogrillo e il Re di Pietra” dell’artista Cristina Saimandi, a cura di Marco Enrico Giacomelli.

L’esposizione rientra nel programma della rassegna “OMG – grandArte 2025-2026 – I confini del Sacro” e rimarrà visitabile fino al 26 ottobre. In un dialogo tra arte contemporanea e paesaggio alpino, saranno presentate installazioni, opere e un cortometraggio che intrecciano natura, montagna e riflessione interiore, con un respiro anche collettivo.

Durante l’apertura sono previsti eventi collaterali e anteprime, tra cui la proiezione del film di Paolo Ansaldi accompagnato dalle musiche originali di Simone Sims Longo.

La mostra sarà accessibile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 10-13, il giovedì anche dalle 15 alle 17, mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 18.