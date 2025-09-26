"Il silenzio degli dei": a Borgo San Dalmazzo uno spettacolo toccante per raccontare storie di confine e identità

In programma, sabato 27 settembre alle 21 nell'auditorium di Via Vittorio Veneto a Borgo San Dalmazzo, "Il silenzio degli dei", uno spettacolo toccante per raccontare storie di confine e identità attraverso la voce dell'attore senegalese Cheikh Ngom.
Voci, destini e un viaggio che invita alla riflessione. Un’esperienza emozionante che racconterà il tema della migrazione, vista come ricerca, perdita e speranza.
Ingresso gratuito.
Per informazioni aggiornate su date, programma e modalità di partecipazione:
www.multicolorfestival.com
info.manonellamanomail.com
multicolorfestivalmail.com
Multicolor Festival è un progetto di @associazionemanonellamano realizzato con: il Comune di Cuneo e del Comune di Borgo San Dalmazzo; il contributo di Fondazione CRC, Fondazione Compagnia di San Paolo , Banca di Caraglio ed il sostegno di Csv Società Solidale.
Partners: Spazio Mediazione & Intercultura, Punto Meet, Consulta Giovanile, Fondazione Scuola APM Saluzzo, Coop. Emmanuele, Tulipano Nero Production, Cafè des Artistes, Danzicherie, Association YIIKI, Alliance Francaise, La Fabriquedes Petites Utopies, Fuma che n’duma Scuole di Circo, Associazione Ganesha Vidya, Confindustria, Associazione Fiorinmissione, NOAU Officina Culturale.