Chiuso il progetto “Coltivare il benessere” a cura dell’associazione Le2impronte di Alba

Si è chiuso venerdì 26 settembre, con un incontro aperto alle famiglie e al pubblico, il progetto “Coltivare il Benessere: natura e consapevolezza in RSA”, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC.

Pensato per migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso percorsi di Garden Therapy, DanzaMovimentoTerapia, Mindfulness e attività all’aria aperta, da luglio gli incontri si sono svolti in due importanti strutture del territorio: la RSA “A.B. Ottolenghi” di Alba e la RSA Contessa De Maria di Neive.

È proprio presso il Salone dell’Ottolenghi che ci si è salutati presentando pubblicamente i risultati del percorso portato avanti. Hanno introdotto i lavori la Direttrice (Cinzia Ramello) e il Vicedirettore (Massimiliano Vullo) della struttura, presente anche la Presidente (Alessandra Borio) dell’RSA Contessa De Maria.

Gli operatori Elisabetta Marengo, Chiara Puliga e Pierluigi Luciani hanno poi raccontato in breve cosa hanno realizzato nelle diverse fasi del progetto, mostrando una carrellata commovente di foto, a testimonianza del clima di socializzazione e serenità che ha caratterizzato gli incontri.

Il progetto è stato ideato e condotto da Le2impronte, Associazione Culturale no profit che raccoglie sotto di sé un’équipe di professionisti uniti da una doppia passione: l’amore per i cani e l’impegno sociale. L’associazione è specializzata nella progettazione e realizzazione di interventi assistiti con gli animali (ex Pet Therapy), ma si occupa più in generale del benessere psicofisico ed emotivo dell’individuo anche attraverso attività esperienziali, corporee e relazionali. Il team è composto da psicologhe, psicoterapeute, educatrici cinofile, operatrici di Pet Therapy (cani ed equidi), guide naturalistiche, operatori di Garden Therapy e danzamovimentoterapeuti, con alle spalle anni di studio e formazione nel campo della relazione uomo-animale, della cura della persona e della salute mentale e relazionale.

“Coltivare il Benessere” è nato proprio da questa visione integrata: il benessere si coltiva – nel senso più profondo e concreto del termine – attraverso il contatto con la natura, il movimento consapevole, la relazione, la cura e la bellezza del presente, con due percorsi che verranno attivati in parallelo.

“In sintonia nel verde” – DanzaMovimentoTerapia ad Alba presso la RSA “A.B. Ottolenghi” di Alba, si è svolto nei mesi di luglio e agosto e settembre: il fresco cortile interno ha ospitato incontri dedicati a DanzaMovimentoTerapia e Mindfulness. Attraverso il movimento dolce, il ritmo, la respirazione e la connessione corporea, gli ospiti si sono dedicati a migliorare la mobilità, favorire l’espressione delle emozioni e ritrovare il piacere di muoversi insieme in un contesto sicuro e stimolante.

Il secondo percorso si è svolto ad agosto, “La stagione giusta” – Garden Therapy a Neive, presso la RSA Contessa De Maria, dove è stato riattivato l’orto sociale oggi in disuso, trasformandolo in un luogo di cura e socialità. Gli ospiti, anche con disabilità cognitive e fisiche, sono stati coinvolti in incontri che hanno alternato teoria ed esperienza, cura della terra e osservazione della natura, con l’obiettivo di stimolare abilità residue, rafforzare la rete relazionale e favorire benessere e autostima.

Entrambi i percorsi si ispirano ai valori promossi dalla Fondazione CRC: cura della persona e dell’ambiente, valorizzazione del paesaggio e delle stagioni, consapevolezza di sé, partecipazione attiva e creatività come risorsa individuale.

“Coltivare il Benessere” è stato quindi un invito a riscoprire, anche in RSA, la possibilità di prendersi cura di sé – attraverso la natura, il movimento e le relazioni – con delicatezza, rispetto e profondità.

Per informazioni sull’Associazione HYPERLINK "www.le2impronte.it"www.le2impronte.it