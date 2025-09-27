 / Attualità

Flavio Zunino nominato presidente emerito dell'Avis Provinciale Cuneo

Per oltre vent’anni alla guida della sezione albese e già presidente provinciale: “Un riconoscimento che ripaga anni di passione e cuore”

Flavio Zunino con il presidente dell'Avis provinciale Valentino Piacenza e la consigliera Matilda Brero

Il Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Cuneo ha conferito a Flavio Zunino il titolo di presidente merito, con voto unanime nella seduta del 24 giugno scorso. Un riconoscimento che suggella un lungo percorso di impegno e dedizione al servizio del volontariato.

Zunino, che per oltre vent’anni ha guidato la sezione di Alba e che ha ricoperto la carica di presidente provinciale di Avis Cuneo, è oggi vicepresidente della realtà albese, continuando a mettere a disposizione esperienza e competenza.

La cerimonia ufficiale si è svolta a Cuneo lo scorso 22 settembre, con la consegna di una targa da parte del presidente provinciale Valentino Piacenza e della consigliera Matilda Brero di Avis Fossano, la più giovane del direttivo, diciannove anni.

“Per me questa nomina è una soddisfazione immensa, perché conferma che in questi anni ho lavorato con passione e con il cuore”, ha dichiarato Zunino. “Ringrazio di cuore tutti i membri del consiglio direttivo: ricevere questo attestato di stima all’unanimità è motivo di orgoglio e di grande emozione. Mi sento come un bambino che riceve un dono inatteso, perché questo riconoscimento mi ripaga di tanti anni di impegno e mi spinge a continuare a servire Avis con lo stesso entusiasmo di sempre”.

d.v.

