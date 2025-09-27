Mondovì, grande partecipazione all’incontro sul corretto uso dei farmaci

Numeroso il pubblico che ha preso parte all’incontro organizzato presso il CFP di Mondovì e dedicato a un tema di grande attualità: l’uso corretto della terapia farmacologica.

A introdurre la serata sono stati Paolo Gastaldi, presidente del Lions Club Mondovì Monregalese, e Marco Lombardi, direttore del Centro di Formazione Professionale. A coordinare i lavori Enrico Ferreri, che ha evidenziato l’importanza di conoscere le indicazioni per cui un farmaco va impiegato, le modalità e soprattutto la durata della terapia, sottolineando come anche i rimedi naturali possano avere effetti collaterali.

La dottoressa Maria Botto, farmacista ospedaliera, ha incentrato il suo intervento sul corretto utilizzo delle terapie antibiotiche, richiamando l’attenzione sugli effetti dell’abuso che può favorire la comparsa di batteri resistenti, con gravi conseguenze per la salute pubblica. “Le terapie adeguate non hanno solo un valore individuale, ma rappresentano un bene sociale”, ha rimarcato.

Il dottor Giancarlo Conterno, medico di medicina generale, ha presentato tre casi clinici molto diffusi, evidenziando come “secondo studi recenti il 50% delle terapie antibiotiche risulta inappropriato”. Ha poi sottolineato che, quando la terapia si rende necessaria, è essenziale valutarne le indicazioni precise e la durata. “Il paziente deve essere sempre correttamente informato sulle alternative disponibili e sugli eventuali effetti collaterali”, ha aggiunto.