Monforte d’Alba ospita il Punto Informativo Forestale Mobile

A Monforte d’Alba arriva il Punto Informativo Forestale Mobile, iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per offrire assistenza su temi legati alla gestione dei boschi e delle aree tartufigene. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 10 ottobre e venerdì 21 novembre, in piazza Monsignor Dallorto.

Il personale specializzato sarà a disposizione per fornire chiarimenti sulle norme forestali e il loro corretto utilizzo, sulle modalità di recupero dei castagneti, sulle procedure di iscrizione all’Albo delle imprese forestali della Regione Piemonte e sulle opportunità di sviluppo rurale legate alla filiera del legno-energia.

Particolare attenzione verrà riservata alle domande per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, tema di grande rilevanza per le Langhe. Saranno inoltre disponibili informazioni sui tagli boschivi e sulla trasformazione del legno, insieme alla possibilità di accedere a percorsi di formazione e aggiornamento.

L’iniziativa rientra nel programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2023-2027 ed è finanziata dall’Unione Europea, dal Governo italiano e dalla Regione Piemonte.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito della Regione Piemonte al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste