Pianfei, le misurazioni Arpa rassicurano: nessuna criticità dai campi elettromagnetici

Le verifiche ufficiali condotte da ARPA Piemonte nei mesi di agosto e settembre 2025 confermano che nel territorio di Pianfei, e in particolare nella frazione Blangetti, non vi sono criticità legate ai campi elettromagnetici.

L’intervento era stato richiesto anche dal Comitato Cittadini Consapevoli, che aveva commissionato autonomamente misurazioni dai risultati preoccupanti. I dati ARPA, unico ente istituzionalmente preposto e dotato delle strumentazioni adeguate, hanno invece smentito quelle rilevazioni.

Le misure hanno rilevato: valori massimi nei luoghi di pubblico accesso pari a 0,9 V/m (contro il limite di 20 V/m); un valore medio giornaliero massimo in monitoraggio continuo di 1,24 V/m (molto inferiore al valore di attenzione di 15 V/m); e un picco medio su 6 minuti di 1,58 V/m, anch’esso distante dai limiti di legge.

“Questa notizia rappresenta un elemento di grande rassicurazione per tutti i Pianfeiesi” afferma il sindaco Marco Turco, aggiungendo: “Possiamo continuare a vivere e lavorare nel nostro comune con la certezza che l’ambiente non presenta alcuna criticità legata a questo tipo di emissioni”.

Il primo cittadino ha ringraziato ARPA Piemonte “per la professionalità, la disponibilità e la trasparenza dimostrate, che hanno confermato ciò che già immaginavamo, ma con la forza dei dati ufficiali”.

L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a vigilare in collaborazione con gli enti di riferimento, perché Pianfei resti “un luogo sicuro, vivibile e attento al benessere collettivo”.