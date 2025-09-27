Salzano, Tirone e il loro modello al corso “Da zero all'impero” che ha ripagato il coraggio di osare [VIDEO]

Ottava e ultima edizione di “Da zero all'impero”, il corso formativo di management a cura della Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone. Negli anni ha visto oltre 1000 iscritti, di cui 280 solamente nell'edizione iniziata giovedì 25 e durata fino a sabato mattina 27 settembre.



Ogni anno, negli ultimi otto, i dentisti cofondatori Stefano e Federico sono saliti sul palco illustrando le tecniche più innovative di organizzazione e gestione di uno studio dentistico, in particolare l'evoluzione che il settore ha dovuto accogliere per esprimere al meglio sia il servizio finale al cliente sia la produttività economica dell'azienda stessa.

GUARDA QUI IL VIDEO:





Durante il corso sono state presentate strategie di approccio imprenditoriale, mentale e le possibili criticità da affrontare e superare. Quello dei dottori Salzano e Tirone è una sorta di modello, che hanno sperimentato in prima persona da quando si sono uniti nel loro percorso professionale 20 anni fa dopo l'università, quando partiti con un piccolo studio a Caraglio si sono trasferiti nel 2011 a Cuneo e ampliati.



Armati di coraggio hanno dimostrato come fosse giunto il momento di superare il sistema tradizionale di un solo professionista in un ambulatorio, proiettandosi verso un sistema societario multiprofessionale e complesso per soddisfare in modo completo e organico le varie situazioni, che possono presentarsi.



Ed ecco che facendo tesoro della loro esperienza hanno deciso di trasmettere ai colleghi i loro progressi e le continue evoluzioni, partendo dalla costante formazione e provando a investire su risorse umane e tecnologie.

La missione è quella di prendere in carico il paziente, mettendolo come sempre al centro, nella sua interezza, analizzando l'intero contesto e non soffermandosi alla sola apparente richiesta, che potrebbe essere limitante e poco etico.

