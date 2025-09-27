Tutti pazzi per le offerte di Europrezzi 2.0: Arredo di Tendenza e Mega Risparmio!

Europrezzi 2.0, arredare e rendere più accogliente la tua casa non è mai stato così conveniente! Scopri le promozioni esclusive disponibili fino ad esaurimento scorte e approfitta dei prezzi imbattibili.

NOVITÀ ASSOLUTE: Arredo Industrial e Design "Route 66"

Aggiungi un tocco deciso e di carattere ai tuoi spazi con il nostro nuovo assortimento di comodini, tavolini e mobiletti in perfetto stile Industrial!

Articoli unici che riprendono le scritte americane della Route 66 o il design robusto delle botti 100% Vintage, perfetti per dare un look contemporaneo e di tendenza alla tua casa.

Ecco le nostre offerte di arredo, disponibili fino ad esaurimento scorte:

Tavolino "100% Vintage" (due ripiani): cm 70×40×h48 a soli €40.00

Mobile/Comodino "100% Vintage" (3 cassetti): cm 40×30×81h a soli €40.00

Panca/Tavolino "100% Vintage" (Tondo, due ripiani): cm 45D×45h a soli €30.00

Mobile ROUTE 66 (2 cassetti, Nero): cm 40×30×64h a soli €30.00

Tavolino Contenitore "100% Vintage" (Tondo, con coperchio): cm 45D×50h a soli €20.00

OFFERTE ALIMENTARI E CASA

Non perdere anche le grandi occasioni sulla linea Life e i prodotti essenziali per la casa:

500 g di Arachidi Life: a soli €1.99.

200 g di Zenzero Life: a soli €1.50.

250 g Mix Sport Life: a soli €2.50.

500 g di Noci Life: a soli €1.99.

Non perdere l’occasione di approfittare di queste offerte incredibili. Europrezzi 2.0 è sinonimo di qualità, convenienza e assortimento!

Dove Trovarci?

Europrezzi 2.0 ti aspetta nei suoi numerosi punti vendita e magazzini:

GENOLA – Via Frassinetto 5

SALUZZO – Via Cuneo 12

POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12

RIVAROLO – Corso Re Arduino 83