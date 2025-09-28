 / Attualità

Attualità

Attualità | 28 settembre 2025, 13:10

Benvenuto don Danilo Bedino: la comunità di Genola accoglie il nuovo sacerdote

Poco fa si sono conclusi l’insediamento e la prima messa del parroco. Il sindaco Gastaldi: “Ti auguriamo di sentiri presto a casa”

Don Danilo Bedino accolto dalla Comunità cristiana

Don Danilo Bedino è il nuovo parroco della comunità cristiana di Genola. Si è insediato stamane (domenica 28 settembre) nella parrocchia di San Michele Arcangelo, accompagnato dal Vescovo della Diocesi di Fossano e Cuneo Piero Delbosco.

Il celebrante officerà le messe anche nelle parrocchie di Sant’Antonio al Baligio di Fossano e Levaldigi di Savigliano.

Ad accoglierlo anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Flavio Gastaldi: A nome della comunità di Genola e del Comune do il più caloroso benvenuto a don Danilo. Siamo felici di accoglierlo tra noi e pronti a collaborare per costruire insieme momenti di incontro e servizio per il bene di tutta la comunità.

Caro don Danilo, ti auguriamo di sentirti presto a casa tra noi e di trovare soddisfazione e gioia nel tuo ministero qui a Genola.

Cristiano Sabre

