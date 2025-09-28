Somme destinate alla Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva: il sindaco risponde alle opposizioni

A seguito della decisione, resa nota in occasione della Mostra Nazionale del Fungo, di devolvere l’importo solitamente utilizzato per lo spettacolo pirotecnico alla Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva, i quattro consiglieri di minoranza hanno sollevato obiezioni che si pongono in netto contrasto con l’azione meritoria dell’iniziativa.
Dura e ferma la condanna del sindaco Fabio Mottinelli: "Un'opposizione che solleva polemica anche sulla beneficenza si commenta da sola. Discuteremo ogni punto in Consiglio Comunale"