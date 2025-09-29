80 anni di Confcommercio a Saluzzo: emozionante compleanno tra ricordi, canzoni e musica [FOTO]

Un grande compleanno con musica, canzoni, ricordi quello degli 80 anni di Confcommercio Saluzzo, sabato sera al teatro Magda Olivero.

Presenti autorità istituzionali, commercianti, il sindaco Demaria, l’assessore regionale Marco Gallo, Ferruccio Dardanello, gli assessori comunali Enrico Falda e Giampiero Bravo, il comandante della stazione dei Carabinieri di Saluzzo Davide Basso.

"È stato davvero un viaggio meraviglioso nei ricordi, tra passato, presente e futuro del commercio" - ha commentato il padrone di casa Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio Saluzzo e Zona e Confcommercio della provincia di Cuneo, nel post evento, aperto dagli sbandieratori di San Martino, all’ingresso del teatro civico, in via palazzo di città.

"Abbiamo vissuto una serata indimenticabile in occasione della convention per gli 80 anni di Confcommercio. Un sentito grazie a tutti gli ospiti presenti, che con la loro partecipazione hanno reso speciale questo importante traguardo.

Il ringraziamento del presidente Rinaudo è andato poi ai protagonisti della celebrazione: a Mauro Marino, saluzzese, voce storica di Radio Italia "per aver condotto con professionalità e calore la serata", al giornalista, direttore del Corriere di Saluzzo Alberto Gedda, "per averci fatto rivivere con leggerezza e profondità il passato", a Chiara Rosso cantante di talento e la sua band di altrettanta bravura, “per averci emozionato con un viaggio musicale che ha accompagnato questi 80 anni di storia".

”80 anni sono importanti per una persona fisica ed ancora di più valgono per una associazione - ha sottolineato il sindaco Franco Demaria - Una associazione nata il 1° luglio del 1945, appena due mesi dopo la Liberazione a Saluzzo, quando in una Italia spaccata e ferita, si gettavano le basi per la ripartenza , con la Costituzione, la nascita di Enti e sodalizi, diventati riferimento alle migliori forze del Paese.

“Anche la lungimiranza delle persone ha avuto il suo peso - ha continuato il primo cittadino con riferimento al primo presidente Roggero, a Mario Bovo e Virgilio Somà che sono rimasti nella storia locale.

In questo senso Ferruccio Dardanello, Grand'Ufficiale della Repubblica Italiana, una vita ai vertici di Confcommecio locale, piemontese e nazionale e di Union Camere, ha sottolineato il modello Cuneo "non solo una valutazione di cuore, ma una realtà eccellente riconosciuta in tutta Europa". Una considerazione condivisa dall’assessore Marco Gallo che ha portato gli auguri della Regione.

La serata, apprezzatissima nel format dal pubblico in sala, ha voluto rendere omaggio agli 80 anni di attività, crescita e vicinanza al territorio, con un affascinante salto nella storia delle attività commerciali cittadine, dai difficili anni del secondo dopoguerra fino alle sfide e trasformazioni più recenti. Il tutto legato dall'emozionante voce di Chiara Rosso con la sua band e le canzoni simbolo dei decenni attraversati.