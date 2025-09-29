Gaza: flash mob il 2 ottobre davanti agli ospedali italiani

Il 2 ottobre dalle ore 21 si terrà un flash mob davanti a tutti gli ospedali d’Italia da parte degli operatori sanitari per il popolo palestinese. Nursing Up Piemonte Valle d’Aosta ha annunciato la propria adesione all’iniziativa nazionale intitolata “Luci sulla Palestina - 100 ospedali per Gaza”.

Durante il flash mob verranno accese torce, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza, mentre saranno letti i nomi dei 1.677 operatori sanitari uccisi nella Striscia.

Il Segretario Regionale Nursing Up Piemonte Valle d’Aosta Claudio Delli Carri ha dichiarato “Non possiamo restare indifferenti davanti al massacro di civili e professionisti della salute. La comunità internazionale deve garantire immediatamente corridoi umanitari sicuri e fermare la distruzione di ospedali e ambulanze. La sanità non può e non deve diventare un obiettivo di guerra.”

Il sindacato conferma per la seconda volta la propria partecipazione alle manifestazioni in favore del popolo palestinese, successivamente all’adesione alla Giornata Nazionale di Digiuno per Gaza.

"Ogni vita spezzata a Gaza è una ferita che riguarda tutti noi. Gli operatori sanitari hanno scelto una professione fondata sulla cura, sul prendersi carico della sofferenza altrui, non sull’essere vittime di un conflitto. Difendere il valore della vita significa difendere anche la dignità della nostra professione: senza rispetto per chi cura, non c’è futuro per nessuna società", conclude Delli Carri.



