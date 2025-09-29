Bra, l’associazione Albedo presenta il calendario degli eventi culturali e del Caffè letterario

Appassionati di arte e cultura a 360 gradi tenetevi forte! Se siete alla ricerca di stimoli culturali e occasioni per arricchire la conoscenza, l’associazione Albedo di Bra ha preparato un calendario vibrante di eventi che sicuramente cattureranno la vostra attenzione.

Per saperne di più, l’appuntamento da segnare in agenda è giovedì 2 ottobre, alle ore 21, nell’aula magna dell’Istituto musicale Adolfo Gandino (via Parpera, 16) per... l’Albedo di un nuovo anno.

In un clima di amicizia e condivisione, l’associazione guidata da Flavia Barberis vi aspetta per scoprire il titolo di tante serate interessanti e le proposte del Caffe Letterario curato da Silvia Gullino, che animeranno la stagione 2025/26.

Ah, chiaramente l’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione: 349/5906451 o 338/4204045. In una parola? Andateci.