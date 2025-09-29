A Savigliano torna l'edizione 2025 di "Ottobre Democratico"

Come ogni anno, torna a Savigliano “Ottobre Democratico”, appuntamento ormai tradizione per la città e che nasce dal lavoro condiviso e appassionato di tutto il Circolo del Partito Democratico.

Un mese intero, ricco di incontri e riflessioni, costruito mettendo insieme idee, energie e proposte per offrire alla comunità occasioni di confronto sui temi che più ci stanno a cuore: lo sviluppo urbanistico, la salute, la cultura, i diritti e le grandi sfide sociali del presente.

La nuova edizione prenderà il via giovedì 2 ottobre, in Piazzetta De André, nei pressi di Corso Isoardi all’angolo con Via del Pascolo, con la serata inaugurale intitolata “Spritz di quartiere”. A partire dalle ore 18:30, sarà l’occasione per discutere in modo informale e conviviale il futuro della zona e il nuovo piano regolatore, con gli interventi di Mauro Calderoni, consigliere regionale ed ex sindaco di Saluzzo, di Giacomo Calcagno e Paolo Tesio, consiglieri comunali di Spazio Savigliano, e di Claudio Cussa, ex sindaco di Savigliano.

Il calendario proseguirà poi per tutto il mese con serate di approfondimento e dibattito: mercoledì 8 ottobre si parlerà delle Disposizioni Anticipate di Trattamento con il dottor Oscar Bertetto; venerdì 17 ottobre si discuterà di nuovi modelli di sviluppo culturale insieme alla sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra e al consigliere provinciale Davide Sannazzaro; mercoledì 22 ottobre sarà ospite d’eccezione Gustavo Zagrebelsky, che presenterà il suo ultimo libro “La costituzione dei poveri”. La serata proseguirà con una cena conviviale a cura di Voci Erranti e con la tombolata democratica al Caffè Intervallo: per partecipare alla cena è necessario prenotarsi scrivendo al numero 388 4890013.

Infine, giovedì 30 ottobre, il mese si concluderà con una serata dedicata alla tematica del patriarcato, con gli interventi della deputata Chiara Gribaudo, della giornalista Elena Miglietti e della consigliera comunale Giorgia Seliak.

“Ottobre Democratico” non è solo una rassegna di eventi, ma un percorso di partecipazione che il Circolo di Savigliano porta avanti anno dopo anno con convinzione e spirito comunitario. È il frutto di un lavoro collettivo, fatto di idee messe in comune e di un impegno costante per stimolare il dialogo e costruire insieme nuove visioni per la città.

Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questo mese di incontri e, in particolare, alla prima serata del 2 ottobre in Piazzetta De André, per inaugurare insieme, con uno spritz e tante idee, l’edizione 2025 di “Ottobre Democratico”.