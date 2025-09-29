“Controvento. La vera storia di Bettino Craxi”: Fabio Martini racconta l'ultimo leader della Prima Repubblica

Venerdì 3 ottobre, alle ore 18.00, il Salone Comunale di Roddino, in Piazza della Libertà, ospita la presentazione del libro del giornalista Fabio Martini “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi”. L’incontro, ad ingresso libero, è organizzato dall’associazione “Dinamiche Sociali”, in collaborazione con il Comune di Roddino.

Craxi ha sempre accesso contrapposte passioni ma ora la distanza dagli eventi, documenti desecretati e testimonianze inedite consentono di capire meglio l’attualità dell’ultimo leader della Prima Repubblica.

Per i saluti introduttivi saranno presenti il sindaco di Roddino, Marco Andriano, e il presidente dell'associazione "Dinamiche Sociali", Roberto Placido.

Altri protagonisti della serata, che lasceranno le loro testimonianze su quella stagione politica, saranno Fabio Martini, già inviato di politica del quotidiano “La Stampa”, che ora insegna Giornalismo politico all’Università Tor Vergata; Serena Andreotti, figlia di Giulio Andreotti e Livia Danese, presidente del Comitato archivio Giulio Andreotti; Vito Bonsignore, componente della direzione della Democrazia Cristiana dal 1970 al 1980, già Sottosegretario, Europarlamentare e Deputato; Fabrizio Cicchitto, vicecoordinatore di Forza Italia dal 2003 al 2008, più volte eletto Deputato per PSI, Forza Italia, Popolo della Libertà, Alternativa Popolare; Umberto La Rocca, giornalista, prima inviato per Il Messaggero, vicedirettore de La Stampa, direttore de Il Secolo XIX e responsabile della redazione torinese del Corriere della Sera.