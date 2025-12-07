Fratelli d'Italia provincia di Cuneo, nuove nomine responsabili dei dipartimenti tematici

Fratelli d’Italia – Federazione Provinciale di Cuneo annuncia con soddisfazione le nuove nomine dei responsabili dei Dipartimenti tematici, deliberate nel corso del Coordinamento Provinciale svoltosi lunedì 24 novembre. Le nomine rappresentano un ulteriore passo nel radicamento del partito sul territorio e nell’organizzazione interna, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’efficacia dell’azione politica di Fratelli d’Italia in provincia di Cuneo.



I nuovi responsabili nominati, che da oggi saranno punti di riferimento autorevoli per il partito nei rispettivi ambiti di competenza, sono:

Ezio Lauro Pelazza: Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Montagna

Nicolò Giordana: Dipartimento Imprese e mondi produttivi

Mana Laura: Dipartimento Artigianato e Libere Professioni

Maurizio De Lio: Dipartimento Coordinamento autonomie locali per la zona del Saviglianese, Saluzzese e Racconigi

Stefano Isaia: Dipartimento Coordinamento autonomie locali per al zona di Cuneo e vallate

Raschio Gianmario: Dipartimento Coordinamento autonomie locali per la zona del Monregalese e Cevano

Fabrizio Costa: Dipartimento Coordinamento autonomie locali per la zona di Bra e Roero

Laura Capra: Dipartimento Coordinamento autonomie locali per la zona di Alba e Langhe

“Con queste nomine prosegue il lavoro di strutturazione territoriale e tematica del nostro partito. Il coinvolgimento di professionalità competenti e radicate nei rispettivi ambiti è fondamentale per portare avanti un progetto politico serio, credibile e vicino ai bisogni del territorio cuneese”, ha dichiarato il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo, William Casoni.



Fratelli d’Italia conferma così il proprio impegno per un’organizzazione capillare e inclusiva, orientata alla valorizzazione delle competenze e al servizio delle comunità locali, in linea con i principi e i valori che guidano l’azione del partito a ogni livello.