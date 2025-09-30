Giornata mondiale della Salute Mentale: open day e iniziative sul territorio

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day sulla Salute Mentale coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche.

Anche il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASLCN1 partecipa all’iniziativa organizzando il 10 ottobre presso il Centro Salute Mentale di Boves, sito in Via Castel di Godego n°8, a piano terra una “Giornata informativa sui servizi offerti dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASLCN1 a livello ambulatoriale e territoriale”. In tale occasione, sarà inoltre possibile visitare il primo piano della struttura accompagnati dall’équipe degli operatori. Accesso su prenotazione telefonando al numero 331/6815907, nei giorni dall’01 al 09 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 13.

Sempre il 10 ottobre presso il Centro Disturbi Alimentazione e Nutrizione situato in Corso Francia n 10 a Cuneo sarà presente un info point dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 per presentare i servizi offerti e dare informazioni sull'educazione alimentare e sui disturbi dell'alimentazione.

Sempre il 10 ottobre si conclude il percorso “Assaggi di Benessere” con una rappresentazione teatrale presso il Teatro Borelli, sito in Piazza Borelli a Boves, alle ore 20,30 dal titolo: “Assaggi di benessere: concludere per ripartire-Nuovi orizzonti di benessere”, in collaborazione con l’Associazione MenteInPace ed il Servizio di Riabilitazione Psico-Sociale/ Struttura Residenziale Psichiatrica 2.2 Ischiator e Corborant di Boves, che, quest'anno, festeggia il decimo anno di apertura.

Durante la manifestazione teatrale, si terrà un reading, a cura della Compagnia Teatrale “Gli Episodi”, di alcuni estratti del libro “Grande meraviglia” di Viola Ardone. Il bisogno di essere riconosciuti dall’altro per sentire di esistere: attraverso il racconto personale della protagonista si ripercorrono 40 anni di storia della Psichiatria.

Ingresso gratuito su prenotazione inviando un’e-mail all’indirizzo: assaggidibenessere@gmail.com.



