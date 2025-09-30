Mondovì, la dottoressa Revelli sostituirà temporaneamente la collega Ghirini

Dal 1 ottobre la dr.ssa Vilma Revelli sostituirà la dr.ssa Micaela Ghirini, temporaneamente assente.
Al fine di garantire la continuità dell’assistenza gli ambulatori seguiranno i seguenti orari:
Mondovì (via del Campo 5)
Lunedi dalle ore 8,00 alle 9,30; mercoledi dalle 8,00 alle 9,30; venerdi dalle 8,00 alle 9,00 sempre ad accesso libero.
Mondovì (via San Bernolfo 12)
Lunedi dalle ore 13,00 alle ore 16,00; martedi dalle 17,00 alle 19,00; mercoledi dalle 13,00 alle 16,00; giovedi dalle 17,00 alle 19,00; venerdi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 sempre ad accesso libero.
Per Informazioni e richiesta ricette tel n. 330/204073, oppure inviare mail a vilma.revelli55@gmail.com