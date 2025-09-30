 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 30 settembre 2025, 15:13

Saluzzo, campioni del nuoto sincronizzato ricevuti in Consiglio comunale

Francesca Montù e Federico Martino hanno conseguito tre medaglie d’argento e due di bronzo ai campionati mondiali per club a Singapore

Saluzzo, campioni del nuoto sincronizzato ricevuti in Consiglio comunale

Dopo essersi distinti ai campionati mondiali per Club di Singapore, gli atleti saluzzesi Francesca Montù e Federico Martino sono stati ricevuti ieri sera in Consiglio comunale.

Hanno portato in dote alla città di Saluzzo 3 medaglie d’argento e due di bronzo conseguite nel nuoto sincronizzato.

Prima dell’inizio della seduta consiliare, il sindaco Franco Demaria ha fatto loro omaggio della spilla comunale augurando loro altri successi e invitandoli a farsi ambasciatori saluzzesi dello sport nel mondo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium