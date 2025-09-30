Saluzzo, campioni del nuoto sincronizzato ricevuti in Consiglio comunale

Dopo essersi distinti ai campionati mondiali per Club di Singapore, gli atleti saluzzesi Francesca Montù e Federico Martino sono stati ricevuti ieri sera in Consiglio comunale.
Hanno portato in dote alla città di Saluzzo 3 medaglie d’argento e due di bronzo conseguite nel nuoto sincronizzato.
Prima dell’inizio della seduta consiliare, il sindaco Franco Demaria ha fatto loro omaggio della spilla comunale augurando loro altri successi e invitandoli a farsi ambasciatori saluzzesi dello sport nel mondo.