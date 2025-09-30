 / Attualità

Attualità | 30 settembre 2025, 18:44

Savigliano accoglie i nuovi nati con un libro e un albero

Nel giardino della Biblioteca civica piantato un ibisco per celebrare i piccoli cittadini del 2025, nell'ambito del calendario "PiccoLetti" dedicato alle famiglie

Savigliano ha festeggiato i piccoli cittadini nati nel 2025. Lo ha fatto nel giardino della Biblioteca civica, regalando un libro per ogni piccolo e piantando un albero – un ibisco – nel giardino della “Bàccolo”, con l'accompagnamento delle letture di Romina Panero.

«Un momento organizzato per accogliere la vita che sboccia – spiega la direttrice della biblioteca Valeria Nigroche fa parte del calendario di eventi 'PiccoLetti'. Il cartellone prevede tante iniziative anche nelle altre biblioteche del territorio, grazie al sostegno di numerosi partner tra cui Fondazione Compagnia di San Paolo."

I prossimi eventi all'orizzonte sono due. “Racconti di latte – Ogni esperienza conta”, in programma il 1° ottobre, alle 10, presso il Consultorio familiare di via Torino 137-143. Un momento di confronto sul tema dell'allattamento tra neo e future mamme, con operatori del Consultorio e Romina Panero.

Il 2 ottobre, dalle 9 alle 12.30, dalla ludoteca alla biblioteca si snoderà la passeggiata “Mamme in cammino - Passi leggeri, cuori in ascolto”. Dopo la colazione, con l'educatrice Luisa Colapinto si parlerà di benessere post parto.

cs

