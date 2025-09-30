Onorificenza al Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti: premiato come "Maestro del Commercio" al Castello di Novello

Domenica 28 settembre, nella suggestiva cornice del Castello di Novello, si è svolta una cerimonia di grande rilievo per il tessuto imprenditoriale cuneese. Il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, titolare della Bra Servizi Srl – Gruppo Piumatti, è stato insignito dell’onorificenza di “Maestro del Commercio” con la prestigiosa Aquila d’Oro, riconoscimento che celebra i suoi 36 anni di attività imprenditoriale.

Un riconoscimento per i protagonisti dell’economia locale

L’evento, promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo in collaborazione con l’associazione 50&Più, ha visto la partecipazione di autorità locali e del presidente Ferruccio Dardanello, che ha consegnato il premio al Cavaliere Piumatti definendolo “una persona per bene, un grande imprenditore”.

Durante la cerimonia sono stati premiati gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi che hanno saputo distinguersi per professionalità, dedizione e contributo alla comunità.

Il titolo di “Maestro del Commercio” non è solo un tributo alla durata di una carriera, ma rappresenta anche i valori di integrità, responsabilità e spirito imprenditoriale. Il Cavaliere Giuseppe Piumatti è stato celebrato come un esempio virtuoso di imprenditoria cuneese, capace di coniugare successo economico e valori umani.

Bra Servizi Srl – Gruppo Piumatti: un’azienda per il Nord Italia

Guidata dal Cavaliere Piumatti, la Bra Servizi Srl – Gruppo Piumatti ha saputo crescere negli anni diventando un punto di riferimento per tutto il Nord Italia. Con una visione orientata all’innovazione e alla qualità dei servizi, l’azienda ha consolidato la sua presenza in diversi settori, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Il “Premio Aquile” e la cornice del Castello di Novello

Durante la manifestazione è stata celebrata anche la consegna del Premio Aquile di Diamante, d’Oro e d’Argento, che ha premiato gli imprenditori capaci di raggiungere traguardi di carriera eccezionali.

Il Castello di Novello, gioiello architettonico nel cuore delle Langhe, ha fatto da cornice prestigiosa all’evento, aggiungendo solennità a una giornata dedicata al merito, alla storia e al futuro dell’imprenditoria locale. La celebrazione si è conclusa con un pranzo conviviale che ha rafforzato il valore comunitario dell’iniziativa.

Una famiglia sempre accanto

Un ringraziamento speciale va al passaggio generazionale già avviato all’interno della Bra Servizi Srl – Gruppo Piumatti grazie alle figlie Sonia e Sabrina, che hanno scelto di raccogliere l’eredità imprenditoriale del padre. La loro presenza costante e la capacità di guardare al futuro garantiscono continuità e solidità all’azienda.

Lo stesso Cavaliere ha sottolineato come non si senta solo fortunato, ma “fortunato di più”, grazie a una famiglia che condivide valori, impegno e visione imprenditoriale.

Un tributo al valore del lavoro

L’onorificenza di “Maestro del Commercio” conferita a Giuseppe Piumatti rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un messaggio forte per le nuove generazioni di imprenditori: il successo nasce da costanza, dedizione e passione.

Il premio ricevuto al Castello di Novello segna un nuovo traguardo nella carriera di un imprenditore che ha fatto della sua attività un punto di riferimento per l’economia e la comunità del territorio cuneese.