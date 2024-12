Tarantasca avrà un nuovo Asilo Nido: si trasforma il Centro Polifunzionale Cav.Giuseppe Donadio"

Il “Centro Polifunzionale Cav. Giuseppe Donadio” in Via Carletto Michelis n° 2/b diventerà un Asilo Nido grazie al contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Era l’anno 2004, vent’anni fa ormai, quando l’Amministrazione Comunale di Tarantasca acquistò il fabbricato di via Carletto Michelis n° 2, adiacente all’area già di proprietà del Comune su cui si trova la Scuola dell’Infanzia Regina Elena, costituito da due ali che, posizionate in modo tale da formare una “L”, abbracciano un ampio cortile affacciato sulla strada.

Il fabbricato negli anni è stato oggetto di ristrutturazione importante che ha portato alla realizzazione di un Baby Parking al primo piano, locali ad uso mensa e altri utilizzi del Comune al piano terreno mentre l’ala minore è adibita a magazzino Comunale. Con l’acquisto dei capannoni in prossimità della rotatoria di via Busca, il magazzino comunale di Via Carletto Michelis può ora essere convertito per altri usi.

Il Comune di Tarantasca ha beneficiato di un importante contributo PNRR di 480.000 € per poter trasformare il fabbricato.

Il progetto di ristrutturazione e riconversione con cambio di destinazione d’uso, si pone in continuità a quanto già realizzato negli anni scorsi, in quanto l’attuale Baby Parking di Simona Sedda “A piccoli passi”, avendo raggiunto la massima espansione ha bisogno di nuovi spazi per via della continua richiesta da parte delle famiglie del servizio offerto. Grazie alla continua collaborazione e alla sinergia con il baby parking e la sua titolare, l’Amministrazione ha fortemente creduto nel progetto e ha seguito, attraverso i tecnici incaricati, consigli, direttive e progetti del baby parking già esistente al fine di creare un Asilo Nido futuro bello e funzionale.

Il magazzino comunale si trasformerà totalmente e si andrà ad amalgamare alla parte ora già adibita a baby parking. Ci saranno due piani, per altrettante sezioni con ampie aree esterne ludico-ricreative. Ampie vetrate illumineranno i locali, che saranno accoglienti e confortevoli.

Il progetto è stato curato dall’Architetto Massimo AIMAR di Busca, dallo studio L.G.A. ENGINEERING S.R.L. e dalla società ENERGETICA S.R.L. L’importo complessivo dell’intervento è di circa € 520.000 e i lavori sono stati appaltati alla Ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO SNC di Peveragno. La consegna dei lavori è stata data il 26 novembre 2024, l’inizio dei lavori avverrà nelle prossime settimane e il termine dei lavori è previsto per i primi mesi del 2026, come da indicazione del PNNR.

“L’Amministrazione in questi anni sta lavorando molto per i ragazzi e per le loro famiglie al fine di rendere il paese attrattivo, dove le giovani famiglie possano porre le basi del proprio futuro", commenta il Sindaco Giancarlo Armando a nome di tutta l’Amministrazione Comunale.

"Il sostegno dell’Amministrazione è stato davvero fondamentale, per il primo ampliamento e ora per la conversione a nido - aggiunge Simona Sedda titolare del Baby Parking “A piccoli passi”. - Il servizio ha molte richieste, ho dovuto aprire una lista d’attesta per mancanza di posti, quindi l’ampliamento da questo fronte garantirà il posto a questi bimbi e a quelli che ne necessiteranno. Avremo inoltre modo di usufruire di spazi più grandi e minuziosamente studiati all’interno e all’esterno, che dire… non vediamo l’ora di vedere l’opera finalmente completa” .