Cuneo si accende in vista delle Feste: inaugurata la nuova edizione di Illuminatale

Cuneo è di nuovo tempo di Illuminatale, il tanto atteso calendario di eventi natalizi della città. I primi fuochi hanno caratterizzato la giornata di ieri (venerdì 6 dicembre) con l’apertura – alle 10 in piazza Europa – degli stand del Xmas Street Food a cura di GIG Food e - alle 19 in piazza Foro Boario – dell’ “Open Christmas: Illuminiamo il Natale”, la tradizionale cerimonia di accensione dei 130 alberi della piazza e del maxi Babbo Natale di dieci metri installato nei pressi dell’Open Baladin.

Il clou della manifestazione si è tenuto oggi (sabato 7 dicembre) alle 17.30 in via Roma davanti al Duomo. Presenti tanti membri dell'amministrazione comunale della città - sia di maggioranza che di minoranza -, la sindaca Patrizia Manassero e il suo predecessore, ora consigliere della Fondazione CRC, Federico Borgna: "Speriamo sia questo, finalmente, un Natale di vera pace" ha detto.

Gabriella Giordano, vicepresidente dell'Atl del Cuneese, ha espresso il desiderio che le iniziative natalizie - di cui Illuminatale è sicuramente testa di serie, per la città - "portino a Cuneo tanti turisti, per conferire ai nostri commercianti il necessario sollievo".

"Il bosco di piazza Europa ha come obiettivo quello di ravvivare l'intera città" ha aggiunto infine Valerio Romana, presidente Confartigianato Cuneo.

La giornata ha preso il via alle 10.30 con i Mercatini di Natale organizzata dall’associazione Made In Cuneo nel centro storico, con esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi in via Roma (in caso di maltempo in piazza Virginio). Dalle 15 alle 18 uno scultore del ghiaccio ha dato vita a una meravigliosa opera realizzata dal vivo a ritmo di musiche. Alla stessa ora il Museo Diocesano San Sebastiano ha ospitato il laboratorio “Aspettando il Natale”, durante il quale i piccoli partecipanti (dai 6 ai 12 anni) hanno creato un calendario dell’Avvento a forma di ghirlanda (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it , tel. 353-4261755).

Durante il pomeriggio, dalle 14 alle 18, è stato possibile fare un giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso. Alle 15 è tornato l’appuntamento con la Babbo Run, camminata-corsa non competitiva di cinque chilometri per bambini, famiglie e amanti dello sport, con partenza e arrivo in piazza Foro Boario. Alla fine Beerbrulè e cioccolata calda offerti da Open Baladin Cuneo.