La sezione Ail di Cuneo ringrazia la compagnia teatrale "Ancora una volta"

Carissimo Gruppo “Ancora una volta”,

vi ringraziamo di cuore per aver scelto di sostenere AIL Cuneo con una donazione (1.130 euro) in memoria di Renato, Antonella, Pino e Clara.

In questi 25 anni di attività siamo stati una presenza costante a fianco di pazienti e familiari.

Un aiuto concreto: supporto sociale, economico e psicologico; investimenti in ricerca e assistenza; impegno per garantire le migliori cure nel Reparto di Ematologia di Cuneo; ospitalità nelle “case AIL”.

Il nostro sogno: un futuro senza malattie, piantando per terra tante certezze e realizzando nuovi progetti.

Per portare avanti tutto questo, però, abbiamo bisogno della collaborazione e della buona volontà di tante persone: volontari, sostenitori, personale sanitario, altre associazioni... tutti insieme siamo AIL.

Ma soprattutto abbiamo bisogno di ascoltare le persone, i pazienti e chi affronta il percorso di malattia a fianco a loro, per ricordarci e ricordare che curare è innanzitutto “prendersi cura” e ogni azione, per quanto innovativa e tecnologica, deve innanzitutto rispondere a questa “missione”.

Vi invio un ideale abbraccio a nome di tutte le persone che abbiamo aiutato finora e di quelle che, insieme, potremo ancora aiutare in futuro.

Grazie di cuore.

La presidente, Anna Rubino