Il Rotary Club Cuneo 1925 celebra 100 anni di storia insieme alla città

Il Rotary Club di Cuneo 1925, primo della “Provincia Granda” e tredicesimo in Italia, celebra il suo centenario con un grande evento aperto alla cittadinanza.

Fondato il 18 ottobre 1925 per iniziativa dell’ingegner Luigi Burgo, imprenditore visionario e figura centrale del panorama economico piemontese, il Club ha attraversato un secolo di storia promuovendo valori di servizio, integrità e amicizia a favore della comunità locale e internazionale.

A cento anni esatti dalla prima riunione ufficiale, il presidente Daniel Gallina, imprenditore come il suo predecessore - insieme a tutti i Soci, invita la cittadinanza a partecipare all’evento conclusivo del Centenario, che si terrà sabato 18 ottobre 2025 presso il Teatro Toselli di Cuneo (Via Teatro Giovanni Toselli, 9).

Programma della giornata:

Ore 15.00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 15.30 – Convegno rotariano aperto al pubblico

Interverranno autorità rotariane e civili, tra cui il Presidente del Distretto 2032, Dott. Luigi Gentile.

Nel corso del convegno verranno presentate due importanti iniziative commemorative:

· Annullo filatelico celebrativo con cartoline storiche, realizzate grazie al prezioso contributo della Fondazione CRC con fotografie in gentile concessione da archivio Bedino.

· Il nuovo volume storico del Club, a firma del prof. Aldo Alessandro Mola, Socio Onorario e storico di riferimento del Rotary cuneese.

Ore 17.30 – Concerto dell’Orchestra d’archi Bartolomeo Bruni

Un dono del Rotary Club di Cuneo alla città, per concludere la giornata con musica e armonia.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e modalità di prenotazione saranno disponibili sul sito e sui canali ufficiali del Rotary Club di Cuneo 1925.