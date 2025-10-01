Muri di casa imbrattati a Confreria, la residente: “Non mi sento al sicuro, anzi violata”

Un cascinale, isolato rispetto al resto del centro di Confreria, è stato preso di mira: muri imbrattati da scritte e simboli sconosciuti.



Peccato che quella casa fosse abitata e a denunciare il fatto è stata la stessa residente che scrive: “Un atto vandalico, impunito, ad opera di ignoti, compiuto sul fabbricato ove ho la residenza. L’ansia di non sentirmi protetta, anzi violata, a casa mia, è terribile ”.



La signora residente in via Vittorio Baudi di Selve ha documentato a mezzo foto il risultato dell'episodio vandalico, esprimendo il suo senso di insicurezza, dopo l'accaduto, quando invece quello dovrebbe essere il luogo più protetto in cui sentirsi al sicuro.



Non si conoscono gli autori del gesto né le loro intenzioni, tanto meno se fossero a conoscenza o meno che l'edificio fosse abitato. Il fatto, però, riaccende l'attenzione della sicurezza pubblica e della sua percezione.