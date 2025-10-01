Ostana e Chianale ambasciatori di bellezza al Festival nazionale dei Borghi più Belli d’Italia

Ostana paese della Valle Po e Chianale, frazione di Pontechianale in Valle Varaita, sono stati protagonisti della 17ª edizione del Festival nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, in programma a Bellano, in provincia di Lecco, sul Lago di Como, lo scorso fine settimana.

A rappresentare Ostana è stato il sindaco Giacomo Lombardo con la consigliera comunale Paola Piola, che ha sottolineato: “È stato un weekend intenso e ricco di emozioni, tra incontri, confronti, folklore, enogastronomia e cultura, che ha visto riunite le realtà più affascinanti del nostro Paese per promuovere identità locali, turismo sostenibile e bellezza autentica. Lo stand del Piemonte e Valle d’Aosta è stato tra i più visitati, con grande interesse da parte di turisti italiani e internazionali. Abbiamo raccontato Ostana e i nostri borghi con passione, consegnato materiale informativo e invitato tutti a venirci a scoprire di persona”.

Per il Comune di Pontechianale erano presenti il consigliere Paolo Gaudissard e l’assessore Pier Riaudo, che hanno presentato al pubblico la storia e le peculiarità di Chianale, borgo alpino simbolo di autenticità e tradizione della Valle Varaita.

Il Festival ha riunito comunità provenienti da tutta Italia, creando un’importante occasione di scambio e di valorizzazione delle identità locali.

Per Ostana e Chianale, la manifestazione è stata un’occasione preziosa per promuovere la propria unicità e consolidare l’immagine di luoghi dove natura, cultura e storia si intrecciano in una bellezza autentica e sostenibile.



