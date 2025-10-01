 / Attualità

Attualità | 01 ottobre 2025, 16:44

Poste Italiane celebra Pippi Calzelunghe con un'esclusiva cartella filatelica

L’edizione è stata realizzata in occasione della mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe” allo Spazio Innov@zione di Cuneo

Pippi Calzelunghe di Olle Hellbom, con gli attori Inger Nilsson: Pippi Calzelunghe · Maria Persson: Annika Settergren · Pär Sundberg: Tommy Settergren

In occasione della mostra dedicata a Pippi Calzelunghe “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, che sarà allestita venerdì 3 ottobre nello Spazio Innov@zione di Cuneo, Poste Italiane presenterà un folder filatelico celebrativo pensato per collezionisti e appassionati della celebre eroina.

Il folder sarà disponibile dal giorno dell’inaugurazione in due uffici postali della città di Cuneo (via Bonelli e via Roma) per poi essere distribuito attraverso i consueti punti filatelici.

La scelta di dedicare un prodotto filatelico a Pippi Calzelunghe nasce dal significato speciale: nel 2025 si celebra, infatti, l’80° anniversario della prima pubblicazione del libro (1945), un’opera che ha segnato la letteratura dei giovani e che continua a essere tradotta, letta e amata in tutto il mondo.

Il folder, realizzato con la collaborazione The Astrid Lindgren Company, contiene una busta, una cartolina e un erinnofilo in carta tessuto che riproduce l’iconica immagine di Pippi, simbolo di coraggio, indipendenza e fantasia senza limiti. Un omaggio non solo a un personaggio entrato nell’immaginario collettivo, ma anche a un valore culturale che ha ispirato generazioni di giovani lettori.

Poste Italiane conferma con questa iniziativa il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio letterario internazionale attraverso la filatelia, intesa non solo come oggetto da collezione ma anche come strumento di memoria e di racconto culturale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it.

