Rotary Club Saluzzo riceve il Governatore del Distretto 2032

Lunedì 29 settembre il Dottor Luigi Gentile Governatore Rotary del Distretto 2032 ha fatto visita al Club di Saluzzo, presieduto da Luigi Giulini Richard.

Il Governatore dopo i ringraziamenti ed i complimenti ai soci saluzzesi per il loro impegno, a cui ha riconosciuto posizioni di leader nel panorama rotariano e quella di un club capace, ha portato i saluti del Presidente Internazionale del Rotary che per la terza volta nella storia dell’Associazione è un italiano: il Dottor Francesco Arezzo il cui motto del mandato è “uniti per fare del bene” con lvisione “Crediamo in un mondo dove tutti I popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi, sottolineando proprio “in ciascuno di noi”.

Una visione centrata sulle persone e sul club che insieme possono ispirare e connettere tra loro traducendo questa visione in qualcosa di molto concreto. Come il lavorare per la pace: "non obiettivo astratto ma nel nostro possibile e il Rotary con molte iniziative a partire dallo scambio giovani, l’ attenzione verso gli altri, lo sta facendo".

Alla serata era presente anche il Past Governatore dottor Natale Spineto il quale ha conferito la Paul Harris distrettuale ( il massimo riconoscimento rotariano) alla dottoressa Alessandra Tugnoli e all’avvocato Silvio Tavella.

Nel Consiglio che ha preceduto la conviviale è stato ricordato l’ingegner Giovanni Romerio, Gianfranco, deceduto alcuni giorni fa all’età 90 anni. Romerio cosciuto per il suo impegno culturale e sociale in città, era socio onorario del Rotary Club Saluzzo, che aveva guidato nel 2000-2001, designato nel 2023 all’allora presidente Luigi Fassino.