Sant'Albano Stura: riapre rinnovata la scuola dell'Infanzia dopo due anni di lavori

Dal primo settembre bambini e insegnanti della scuola dell'Infanzia di Sant'Albano Stura sono finalmente rientrati nel loro edificio completamente ristrutturato dopo due anni di attesa. Un ritorno emozionante, come raccontano le maestre, che hanno ritrovato le vecchie aule trasformate in spazi luminosi e accoglienti.

"È stato emozionante vedere la gioia dei bambini nel ritrovare la loro scuola sotto una nuova veste", spiegano le insegnanti. I colori vivaci delle pareti e i nuovi arredi, realizzati grazie al contributo della Banca Territori del Monviso, hanno reso l'ambiente ancora più stimolante per i piccoli alunni.

La ristrutturazione ha portato significativi miglioramenti funzionali: tutti gli spazi sono stati ritinteggiati, la sala insegnanti è stata ricollocata per fare posto a un'aula di sostegno e a una futura aula sensoriale. Particolare attenzione è stata riservata alla biblioteca scolastica, rinnovata con arredi donati dalla famiglia di Erica Renaudo in memoria della giovane.

Anche il giardino esterno ha beneficiato dell'intervento: sono state risistemate le pavimentazioni, restaurati alcuni giochi e seminata l'erba che in primavera creerà un morbido tappeto verde dove i bambini potranno giocare in sicurezza.

"Tutti questi lavori hanno reso la nostra scuola un ambiente sicuro e stimolante, dove ogni bambino può vivere le proprie esperienze educative nella massima tranquillità", sottolineano le maestre. "Si respira davvero un messaggio di cura e attenzione verso i più piccoli, ed è con questo spirito che affrontiamo il nuovo anno scolastico".

La riapertura della scuola dell'Infanzia rappresenta un momento importante per tutta la comunità di Sant'Albano Stura, che vede restituito ai suoi piccoli cittadini un luogo fondamentale per la loro crescita e formazione.