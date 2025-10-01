Cioccolato nel Monferrato: Altavilla si trasforma in un paradiso di dolcezza

L'autunno nel Monferrato ha un sapore speciale, e quest'anno si arricchisce di una nota ancora più golosa e avvolgente. Il Comune di Altavilla Monferrato, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, è lieto di presentare "Cioccolato nel Monferrato", un evento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato e delle tradizioni enogastronomiche piemontesi.

La data da segnare in agenda è domenica 19 ottobre 2025. A partire dalle ore 10:00, le vie di Altavilla M.to si animeranno con profumi inebrianti e attività pensate per deliziare i palati di grandi e piccini. Un'intera giornata per immergersi nel mondo del cioccolato, esplorandone le infinite sfumature attraverso degustazioni guidate e laboratori che sveleranno i segreti dei maestri cioccolatieri.

L'esperienza culinaria raggiungerà il suo culmine alle ore 11:30 con l'apertura degli stand gastronomici e di un'area Street Food, dove il cioccolato sarà protagonista in versioni sia dolci che salate, abbinato a prodotti d'eccellenza. Per chi desidera un'esperienza più tradizionale, è previsto un pranzo speciale con autentici piatti monferrini e vino del territorio, un connubio perfetto che celebra le radici e la ricchezza di questa terra. È consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto a tavola.

L'evento è pensato anche per le famiglie. I più piccoli potranno dare sfogo alla loro creatività e golosità con giochi e laboratori dedicati nel «CIOCCO-LAB», un'area speciale curata dagli animatori di YABADABADOO, dove potranno imparare e divertirsi mettendo, è proprio il caso di dirlo, le mani in pasta... di cacao!

L'organizzazione ha previsto anche un piano B: in caso di maltempo, l'evento sarà posticipato alla domenica successiva, il 26 ottobre, per garantire a tutti una giornata piacevole e serena.

"Cioccolato nel Monferrato" non è solo una festa del cioccolato, ma un'occasione unica per scoprire Altavilla Monferrato, un borgo incastonato in un paesaggio di rara bellezza, e per celebrare l'incontro tra una materia prima amata in tutto il mondo e l'inestimabile patrimonio enogastronomico locale. Un appuntamento da non perdere per un'indimenticabile domenica d'autunno.

INFORMAZIONI UTILI per l’evento “Cioccolato nel Monferrato”:

Dove: Altavilla Monferrato (AL)

Quando: Domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 10:00 (in caso di maltempo, rinviato a domenica 26 ottobre)

Prenotazioni Pranzo: 347 4760222 - 366 3303151

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook " Cioccolato Nel Monferrato - Altavilla Monferrato " e su Instagram @cioccolato_nel_monferrato .





