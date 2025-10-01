 / Eventi

A Fossano "The Fab Sixty - 60 anni con i Beatles"

Serata organizzata dall’Associazione Diabetici Savigliano, Fossano, Saluzzo ODV e dall’Associazione Corale MusicaNova

Fervono i preparativi per la serata organizzata dall’Associazione Diabetici Savigliano, Fossano, Saluzzo ODV e dall’Associazione Corale MusicaNova di Savigliano. 

Dopo varie repliche in giro per il Piemonte, lo spettacolo arriva a Fossano. 

A raccontare il fenomeno dei quattro ragazzi di Liverpool sarà l’attore Luigi Orfeo (voce di Opera Pop su Spotify) con i musicisti e coro MusicaNova. Soprano solista Romina Gianoglio. Dirige il M° Rinaldo Tallone.

Durante la serata verrà illustrato il progetto “SOS Ipo-Iper” vincitore del bando indetto dalla Strafossan. Il progetto è rivolto al mondo scuola sul diabete ed è stato messo a punto dalla “Favola di Marco” in collaborazione con Società Mutuo Soccorso e Asso Diabetici.

Sala Brut e Bon di Fossano, venerdì 3 ottobre ore 21. Ingresso libero.

