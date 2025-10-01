Il film "Onde di Terra" al cinema Lanteri di Cuneo

Il film "Onde di terra " verrà proiettato al Cinema Lanteri di Cuneo, stasera mercoledì 1° ottobre alle ore 21, all’interno della rassegna “Il territorio si racconta”. Sarà presente il regista Andrea Icardi.
Viene considerato un film gioiello che racconta la Langa partendo dalle donne che l’hanno resa grande. "Anni ’70, le Langhe, le questioni sociali, la pallapugno, pagine di letteratura, amori e solitudini: una storia commovente e coinvolgente dalle spiagge della Calabria alle onde delle colline piemontesi."
Dopo l’enorme consenso di pubblico nei mesi scorsi, la serata sarà una ulteriore occasione per approfondire le tematiche del film e conoscere gli aneddoti della sua realizzazione.
Il trailer si può vedere sul sito www.ondediterra.it