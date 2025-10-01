Il Lions Mondovì Monregalese annuncia il concerto benefico "4 Cori per un sorriso"

Il presidente del Lions Club Mondovì Monregalese, Paolo Gastaldi, ha annunciato con entusiasmo una importante iniziativa, il concerto benefico “4 cori per un sorriso” a sostegno del progetto "Attività educative in mini gruppo estate 2025"

Questo programma, in collaborazione con CSSM e ASL CN1, offre continuità educativa e opportunità di tempo libero a bambini e ragazzi con disturbi del neuro sviluppo.

Per sostenere questa nobile causa, il presidente e i soci invitano caldamente la cittadinanza a partecipare alla serata di raccolta fondi che si terrà il 10 ottobre alle ore 20.30. L'evento clou sarà un concerto di quattro corali presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria, a Mondovì n Via Cuneo.

Ogni offerta raccolta sarà fondamentale per garantire la realizzazione delle attività estive del 2026, che includeranno laboratori, uscite sul territorio e gite, mirate al potenziamento delle abilità comunicative, sociali e delle autonomie dei minori.

“La vostra generosità farà la differenza” ha concluso Gastaldi.