Presto Prestissimo! Minuetto e Allegro con moto, ripartono i corsi della Scuola APM per i più piccoli

Presto Prestissimo!, indicato per la fascia di età dagli 0 ai 36 mesi, è un percorso costruito per mettere in relazione adulti e bambini, in uno spazio in cui la musica diventa strumento di comunicazione.
Il percorso è composto da 8 incontri a cadenza settimanali da 45′ con i seguenti orari:
- Fascia 0-12 mesi: lunedì ore 10
- Fascia 12-24 mesi: lunedì ore 17,30, martedì ore 18,15, mercoledì ore 17
- 24-36 mesi: lunedì ore 18,15, martedì ore 17,30, mercoledì ore 18
Minuetto, per i bambini iscritti al primo anno della Scuola d’Infanzia, è un percorso dove la musica non è sottofondo, ma compagna di cammino: essa consente di sperimentare, apprendere, comunicare.
Minuetto si articolerà in 8 incontri da 50 minuti nel giorno di lunedì alle ore 16,30.
Allegro con moto è il percorso rivolto al II-III anno delle Scuole di Infanzia; attraverso il gioco il bambino si approccia alla musica, sperimentando, apprendendo e comunicando.
Gli incontri saranno 24, con cadenza settimanale, da 50′ minuti, nel giorno di martedì alle ore 16,30.
I percorsi inizieranno a metà ottobre.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria APM (apm@scuolaapm.it – tel. 0175 47031)